Aghemo (Sky): “Eriksen, primi esami confortanti: domani più specifici al cuore”

Le parole del giornalista, inviato per Sky Sport a Copenaghen a seguito della nazionale danese agli Europei

Così Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport inviato a Copenaghen, ha parlato delle condizioni di Christian Eriksen dopo il malore di ieri: ”Ti confermo, anche questo pomeriggio sono arrivate buone notizie sulle condizioni di Eriksen. Si sente bene, i primi esami hanno dato esito confortanti, ne seguiranno altri domani più specifici, che riguarderanno il cuore. Ha sorriso in videochat coi compagni, aveva voglia di scherzare, la situazione migliora di ora in ora, di minuto in minuto. Altri messaggi di sostegno sono arrivati coi compagni dell’Inter, lui scherzava e dava forza a tutti. Notizie positive per Eriksen dunque. In segno di rispetto non si sono visti tanti tifosi qui, alcuni hanno lasciato una bandiera danese con una dedica, lui è molto amato nel suo paese e non solo”.