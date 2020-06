Eriksen nuova risorsa per l’Inter. Conte studia l’evoluzione che può rendere il danese protagonista

Con la ripresa delle partite ufficiali, con tante gare ravvicinate da giocare, l’Inter avrà bisogno di tutte le forze. Una delle risorse ‘nuove’ per il tecnico Conte sarà sicuramente Eriksen. Il danese, arrivato a gennaio dal Tottenham, non ha ancora avuto modo di incidere, ma ha avuto tempo per terminare il suo adattamento e si mette in lista per un posto da titolare o da primo subentrante.

In queste ultime settimane Conte ha fatto lavorare tanto la squadra e ha studiato anche la possibile evoluzione da 3-5-2 a 3-4-1-2 che vedrebbe proprio Eriksen protagonista.

(Sky Sport)