Di Marzio: “Eriksen lo prendo per fare i palleggi, dove gioca? Fossi stato nell’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato così del possibile arrivo all’Inter di Christian Eriksen: “Eriksen grande giocatore, ha tecnica e si inserisce bene. È anche integro, non lo discuto. Pecca di continuità, poi potremo discutere di dove verrà utilizzato in campo. Eriksen sarebbe un grande acquisto sotto il punto di vista tecnico ed economico, ma deve essere compatibile con il modulo di gioco di Conte. Non so dove possa giocare il danese. Eriksen lo prendo per fare i palleggi. Se fossi stato nell’Inter avrei però preso tutta la vita Vidal, che ha qualità ed è anche un vincente, un guerriero e un lottatore”.