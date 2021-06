Eriksen: “Fisicamente sto davvero bene. È passato molto tempo da quando…”

La Danimarca affronterà in amichevole Germania e Bosnia. Occasione per Eriksen per mettere molti minuti nelle gambe

Gianni Pampinella

La nazionale danese attualmente si trova a Innsbruck, in Austria, dove i giocatori di Kasper Hjulmand si stanno preparando per l'Europeo. Mercoledì è in programma un test contro la Germania, prima che i danesi tornino a casa e incontrino la Bosnia. Le due partite potrebbero rappresentare un'opportunità per Christian Eriksen per mettere molti minuti nelle gambe.

"Dovete chiederlo a Hjulmand, ma se me lo chiedete, mi piace giocare due volte per 90'. È passato molto tempo da quando ho giocato 90 minuti, quindi sarebbe bello. Non ho avuto così tante vacanze, ma ho trascorso sei o sette mesi in cui non ho giocato così tanto. Lì ho accumulato un sacco di energia che sono stato in grado. Mi sento in forma e il mio corpo sta davvero bene".

(bold.tk)