L’Inter si ritiene competitiva con la rosa. Bisogna abbassare il monte ingaggi ed è difficile fare grossi acquisti. Prima bisogna sfoltire, possono uscire alcuni giocatori come Eriksen e Pinamonti. Magari andando via questi giocatori può arrivare una quarta punta e un esterno sinistro. Non sono imminenti le novità su Eriksen, non c’è uno scambio imbastito col Psg per Paredes. Pochettino non lo ha chiesto a Leonardo, pista fredda quella del Psg per il danese.

(Sky Sport)