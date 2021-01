La Stampa – Eriksen, da osservato speciale a fulcro della serata. “Il suo continua a farlo ma…”

Numeri importanti per l’Inter di Antonio Conte che, contro il Benevento, ha centrato il settimo successo di fila in casa. I nerazzurri restano secondi a -2 dal Milan e con un buon margine sulla Juventus, contro cui si giocherà martedì in Coppa Italia. Come sottolinea La Stampa, l’esperimento Eriksen è stato approvato a pieni voti: “È lui l’osservato speciale della serata e presto ne finisce al centro. Perché tocca una valanga di palloni per provare a muovere la difesa a 5 di Inzaghi, perché dopo 7’ è dal suo destro che parte la punizione sciaguratamente deviata in area col ginocchio da Improta nella propria rete. Poi, Eriksen il suo continua a farlo. Ma in tanti non lo seguono”.