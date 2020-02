Lukaku all’Inter per risolvere i problemi. Viaggiare con Romelu è garanzia di successo

Dopo le vittorie di Juve e Lazio, l’Inter ha risposto battendo l’Udinese grazie a una doppietta di Romelu Lukaku. Il belga trascina i nerazzurri e riporta la squadra di Conte alla vittoria.

“Ronaldo e Immobile chiamano, Lukaku risponde. La volata scudetto va a ritmo di vittorie e doppiette e la corsa al primo posto diventa così doppia: ci sono i club da portare alla vittoria, ma diventa entusiasmante anche la sfida al trono dei bomber. È nelle serate più dure che tocca ai campioni prendersi la squadra sulle spalle. Romelu Lukaku è arrivato all’Inter anche per questo, per essere leader e risolvere le situazioni complicate. Per più di un’ora l’Inter soffre la fisicità dell’Udinese che soffoca sul nascere ogni proposito di manovra nerazzurra. Poi si sveglia Lukaku e in 7 minuti chiude la pratica con la quinta doppietta in Serie A, la seconda del 2020 dopo quella al San Paolo contro il Napoli. Due piattoni mancini letali, il primo a giro sul palo lontano dopo splendido suggerimento in area di Barella e il secondo dal dischetto, dove Romelu sembra essere una sentenza per gli avversari”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter formato trasferta è una macchina micidiale quasi perfetta (9 vittorie e 2 pareggi in Serie A) e il suo motore è Romelu. Lo dicono le prestazioni e lo evidenziano insindacabilmente i numeri: dei 16 gol in campionato, Lukaku ne ha realizzati 12 in trasferta. Sì, 12 in 11 partite, come mai nessuno è riuscito a fare in Serie A da quando la vittoria vale tre punti. E, seppur parziale, ieri sera Romelu ha stabilito anche un altro record: in questo momento della stagione, nessuno nei 5 campionati più importanti d’Europa ha realizzato tanti gol quanto il belga fuori casa. Insomma, viaggiare con Lukaku è garanzia di successo. Leader in campo e negli spogliatoi, esempio per i più giovani e sempre più idolo dei tifosi. Il mondo nerazzurro è ai piedi di Lukaku. Lui sorride, non si scompone: la sua missione è soltanto all’inizio”, aggiunge il quotidiano.