Eriksen, la moglie: “Christian sta bene”. CorSera: “Inter, la differenza…”

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen è stato dimesso dal Rigshospitalet di Copenaghen

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen è stato dimesso dal Rigshospitalet di Copenaghen dopo una settimana e dove gli hanno impiantato un defibrillatore cardiaco. Il centrocampista è così tornato nella sua casa di Odense. «Christian sta bene, adesso però noi e lui abbiamo bisogno solo di un po’ di privacy e di tranquillità», spiega la moglie Sabrina. Per quanto riguarda l'Inter, come spiega il Corriere della Sera, il club nerazzurro è sempre rimasto in contatto con i responsabili della Danimarca.

"Tra oggi e domani dirigenza e staff medico nerazzurro contatteranno il giocatore e decideranno se fargli visita o se aspettare il ritorno a Milano, a luglio. Non c’è fretta di guardare troppo in là. Il cuore e la salute del giocatore sono la priorità, i discorsi su un ritorno in campo, molto difficile ma non ancora del tutto da escludere, si faranno dopo ulteriori esami, quando si capirà se il defibrillatore impiantato è definitivo o temporaneo, la differenza sta lì. Non è poco, ma non tutto quel che conta per Eriksen".