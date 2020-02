Il Giornale – Eriksen, l’Inter non ha badato a spese: il caso Dzeko è servito da lezione

Il grande colpo del mercato invernale dell’Inter è pronto per il suo debutto in campionato: contro l’Udinese Christian Eriksen scenderà in campo dal primo minuto. Secondo Il Giornale, la dirigenza nerazzurra ha deciso di non badare a spese anche ripensando a quanto accaduto in estate con Edin Dzeko, inseguito vanamente e infine rimasto a Roma:

“Resta che a mercato chiuso, non è arrivato l’attaccante che Conte voleva e che all’Inter serviva. E non sono dettagli. L’occasione più grande lasciata cadere resta Dzeko, perso in estate per 5 milioni. Per questo, stavolta, l’Inter ha ceduto alle condizioni del Tottenham: voleva Eriksen e l’ha avuto, anche a costo di strapagare un giocatore in scadenza di contratto a giugno“.