GdS – Udinese-Inter, la probabile di Conte: Moses insidia Candreva, c’è Eriksen. E in attacco…

Manca sempre meno a Udinese-Inter, posticipo della terza giornata di ritorno. I nerazzurri puntano ad un successo per non perdere contatto con la Juventus. Conte recupera Brozovic ma il croato partirà dalla panchina. Spazio dunque ad Eriksen dal 1′ con Barella e Vecino in mezzo al campo. Confermata la difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni mentre sulle fasce, secondo La Gazzetta dello Sport, svarieranno Young e Candreva, sebbene Moses stia provando ad insidiare l’ex Lazio. In avanti, invece, Esposito è favorito su Sanchez per fare da partner di Lukaku, vista la squalifica di Lautaro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku.

Ballottaggi: Candreva-Moses 60/40% Esposito-Sanchez 70/30%