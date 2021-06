Agresti: “Eriksen importante, per l’Inter perderlo un problema per più motivi”

Le parole del direttore di Calciomercato.com sulla vicenda che ha come protagonista il trequartista dell'Inter

Queste le sue parole: "Eriksen? Siamo tutti felicissimi di come sia andata la vicenda Eriksen, si era temuto davvero il peggio. Superata la situazione si pone il problema di Eriksen calciatore e per l’Inter diventa un problema, rischia di perderlo per sempre. Dopo l’intervento, difficilmente potrà ottenere l’idoneità in Serie A, siamo tra i più rigorosi. La gioia per la salvezza per l’Inter, che è l’elemento principale, diventa un problema. Perdere un giocatore così importante non è facile per l’Inter, anche perché economicamente i nerazzurri non sono messi benissimo”.