Eriksen: “All’Inter sono stato bene, avrei voluto onorare il contratto. Non mi aspettavo lo United”

Alessandro Cosattini

Le prime parole di Christian Eriksen da giocatore del Manchester United. Ecco i passaggi principali dell’intervista rilasciata al sito ufficiale dall’ex Inter: “E’ qualcosa che non mi aspettavo indossare la maglia di questa squadra, sono molto felice. È bello, è stupendo essere qui. La presenza di Ten Hag è stata molto importante per la mia scelta. Ho parlato col mister in maniera fantastica e ideale per me. E’ un club con molta storia. Un sacco di grandi giocatori sono stati qui. Sono qui per giocare e dimostrare il mio valore. Voglio tornare di nuovo al top. L’asticella della squadra è molto alta, vogliamo arrivare ai vertici di ogni competizione che disputeremo, vogliamo vincere qualcosa.

L'avventura all'Inter e non solo

Volevo provare qualcosa di nuovo, quindi decisi di andarmene da Londra per andare in Italia dopo più di sette anni molto, molto buoni. L'inizio è stato difficile ma alla fine l'Inter è stata un posto molto, molto buono dove stare. Il mio progetto era onorare il mio contratto con l'Inter, ma - come ho detto - mi sono preso del tempo per riflettere e accogliere chiunque volesse chiamarmi; fortunatamente, Thomas (Frank, ndr) ha chiamato e sono stato entusiasta di andare al Brentford per capire come sarebbe andata".

Finire la carriera al Manchester Uniter? Non lo so. Credo di aver letto da qualche parte che devi avere 35 anni prima di poter andare in pensione, quindi avrò 33 anni alla scadenza del contratto, potrò giocare qualche altro anno. Non si sa mai cosa riserva il calcio. L’ho sperimentato molto da vicino. Mondiali? Da quando ho fatto la riabilitazione l’anno scorso, l’obiettivo e il sogno era ovviamente quello di tornare in condizione per la Coppa del Mondo, ora finalmente c’è questa possibilità”.