Marchetti (Sky): “Eriksen-Inter fattibile già a gennaio ma c’è un problema. Vidal…”

“Eriksen già a gennaio? E’ fattibile perché il Tottenham nonostante le dichiarazioni di Mourinho preferirebbe incassare qualcosa, c’è la totale apertura del Tottenham. Il problema per l’Inter è che è stato individuato in Vidal l’acquisto giusto per competere con la Juve fino a giugno”. Intervenuto a Radio Deejay, l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha risposto così alla domanda sul futuro di Eriksen.

VIDAL – “Non vuole rimanere, penso che, a fronte di un’offerta da 20 mln, il Barcellona, che ha bisogno di fare plusvalenze come anche le squadre italiane, ci penserebbe”.

POLITANO – “Potrebbe andare a Roma, Firenze e Napoli con formule diverse: l’Inter vorrebbe venderlo a gennaio anche se l’ipotesi dello scambio di prestiti con il Napoli con Llorente farebbe comodo a tutti. Ma in questo caso la cessione di Politano verrebbe rinviata a giugno”.