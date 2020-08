Marani: “Eriksen, non si è integrato nell’Inter. Conte ha dato idea di mal tollerarlo”

Giornata di bilanci su Skysport e si è parlato anche dei giocatori più deludenti della stagione. Per Matteo Marani quello che ha deluso di più le aspettative è Eriksen: «Non so quanto sia stata colpa sua, quanto sia stata colpa di Conte e quanto colpa dell’ambiguità che si è creata. Ma l’uomo che da gennaio doveva segnare una svolta all’Inter, portarla a vincere il campionato perché poteva essere possibile, non è entrato negli schemi nerazzurri. Non è entrato perché Conte vuole il 3-5-2 o per quando ha usato il trequartista ci ha messo addirittura Brozovic o Borja Valero elogiandolo. E di Eriksen ha dato sempre l’idea come se fosse un corpo estraneo, come se mal lo tollerasse. Per me è stata una occasione perduta. Messo nelle condizioni migliori poteva fare la differenza come ha fatto Dybala nella Juve».

(Fonte: SS24)