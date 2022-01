Kjaer: “Eriksen? Se lui sta bene, sto bene anche io. La mia terapia…”

Il giocatore è stato definito miglior giocatore dell'anno dal The Guardian e ha parlato del suo compagno e di quanto successo all'Europeo

Di Eriksen ha parlato prima di Natale e ne ha parlato in queste ore anche con "The Guardian". Simon Kjaerè stato premiato dal noto quotidiano inglese come giocatore dell'anno. E ha parlato di quanto accaduto all'Europeo con il suo compagno. E il giocatore del Milan ha sottolineato: «Quando succedono cose come quella capitata a Eriksen, le porti con te per il resto della tua vita. Ma si impara da questo e forse mi permette anche di giocare un calcio migliore di prima. Mi diverto, ma sono più rilassato. Amo giocare a calcio, è sempre stato così, ma davanti a me non ho altri 10 anni e quindi devo apprezzare il tempo che mi rimane», ha detto.