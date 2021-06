Sabatini: “Kjaer leader vero, ha salvato la vita a Eriksen. Non è un caso che…”

Le parole dell'ex direttore sportivo della Roma e dell'Inter, attualmente impegnato al Bologna

L'ex ds dell'Inter e della Roma Walter Sabatini mosse mari e monti per portare nella Capitale, dal Wolfsburg, Simon Kjaer . Al tempo il difensore sembrava promettere bene, ma la storia con i giallorossi non andò per il meglio e durò solo una stagione. A distanza di anni Sabatini, non se n’è mai fatto una ragione, come dichiara a Il Messaggero.

"Ma non perché abbia salvato la vita a Eriksen, o almeno non solo: non si diventa leader della difesa del Milan per caso. Nel 2011, quando lo portai a Roma, non aveva nemmeno 23 anni, doveva crescere, avremmo dovuto essere pazienti, insistere. E’ cresciuto molto, oggi è un signor difensore e un grande leader. Avete visto che tutti intorno a lui, in preda al panico, scattavano come molle? Lui fermo, deciso, tempestivo".