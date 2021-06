Inter, Eriksen chiaro: vuole tornare in campo. A breve il club visionerà gli esami

Il giocatore, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe detto a chi gli sta vicino che vuole giocare ancora: ma i controlli diranno

Ora che il peggio è passato, in tanti si stanno domandando cosa sarà della carriera di Christian Eriksen dopo il malore accusato l'altro ieri. Presto l'Inter riceverà gli esiti degli esami di questi giorni e, come scrive il Corriere dello Sport, sceglierà quale percorso intraprendere: "L'Inter ha mantenuto i contatti con la Federazione danese, in particolare il dottor Volpi ha parlato al telefono e scambiato mail con il collega Morten Boesen, colui che è entrato in campo quando il centrocampista si è sentito male e ha avuto un ruolo chiave nel rianimarlo. Lo staff medico nerazzurro ha avuto la conferma che gli esami effettuati finora hanno tutti avuto esito negativo, ma ancora non li ha ricevuti per visionarli. Conta di averli nei prossimi giorni, magari insieme ad altri accertamenti ai quali si sottoporrà nelle prossime ore.