Eriksen, Madam: “Corsi di primo soccorso a tutti gli atleti. Se mi trovassi…”

La lanciatrice di peso fa una proposta approvata dal presidente della federazione mondiale dei medici sportivi Fabio Pigozzi

"Sono una atleta, ma se mi trovassi in una situazione come quella capitata a Kjaer nell'occasione del malore di Eriksen non sarei capace di fare nulla. E questo non è sano. Dunque perché non fare corsi di primo soccorso, magari associandoli alla visita di idoneità, a tutti noi atleti?". Danielle Madam, lanciatrice di peso e conduttrice con Marco Lollobrigida della trasmissione 'Notti europee' su Rai 1, fa una proposta approvata immediatamente dal presidente della federazione mondiale dei medici sportivi Fabio Pigozzi.