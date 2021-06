TS – Eriksen, non da escludere una visita di un rappresentante dell’Inter

Secondo il quotidiano, un rappresentante della società nerazzurra potrebbe far visita ad Eriksen in Danimarca

L'Inter aspetta Christian Eriksen. Il club nerazzurro è infatti in attesa di informazioni legate agli esami del ragazzo direttamente dalla Danimarca per poi iniziare a programmare le cure. Spiega infatti Tuttosport: "Volpi continuerà ad essere aggiornato quotidianamente sullo stato di salute del giocatore, aspettando la fine degli accertamenti per capire meglio come agire. Al momento Eriksen è in mano alla Danimarca e l’Inter ripone tutta la fiducia in un gruppo che già sabato ha dimostrato di saper bene cosa fare («non vogliamo essere invadenti», la chiosa di Marotta). Per ora dunque nessun programma particolare, ma non è da escludere che qualche rappresentante della società, una volta passato il periodo più complicato, vada a fare visita al giocatore che già mercoledì potrebbe essere abbracciato da Lukaku, visto che il Belgio giovedì sarà di scena proprio a Copenaghen con la Danimarca".