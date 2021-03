Vanni: “La forza dell’Inter è in particolare una. Eriksen, dal dramma alla magia”

Il giornalista ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro il Torino ma anche del buon momento del danese

Eva A. Provenzano

Franco Vanni, noto giornalista di La Repubblica e inviato a seguito dell'Inter, ha detto la sua sulla squadra nerazzurra. «La forza di questa Inter è di vincere anche le gare che non gioca benissimo. E di vincerle in maniera differente l'una dall'altra. Anche giocando bene a differenza di quanto dicono gli streaming detrattori. Il bel gioco si è visto nelle partite importanti soprattutto. Ma la squadra è stata capace anche di vincere partite sporche e antipatiche. Come con l'Atalanta. A Torino è stata una gara bloccata, senza un tiro durante tutto il primo tempo. È stata vinta anche grazie alla qualità degli attaccanti dell'Inter. La squadra può fare cento partite diverse e vincerle tutte comunque. Questa è la vera forza dell'Inter. Sia quando si è affidata alle due punte, sia quando ha fatto un gioco diverso il risultato è stato sempre lo stesso».

-Eriksen in Sanchez in panchina, entrati la partita svolta...

La partita è cambiata da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista di fortuna. È incredibile, ma quando Eriksenesce col Parma, i gialloblù fanno gol. Con l'Atalanta entra lui e mette la palla sulla testa di Skriniar. È un po' magico, oltre i propri meriti. Quando è entrato col Torino e l'Inter ha subito vinto. È una storia molto bella, romanzesca. Dopo mesi di punizioni incomprensibili. Dico punizioni perché non l'ho capito perché veniva messo in campo al 93esimo. Con gli occhi rossi che facevano pensare ad un dramma interiore. Adesso Eriksen è raggiante, cammina ad un metro da terra ed è l'eroe dei bambini. Un giocatore così non ce l'hanno tutte le squadre. Sanchez lo vedi poco, non ha fatto 5mila gol, non è scenografico, ma se vai a vedere i dati delle partite è tra chi ha fatto più passaggi decisivi. Questa è una fortuna per l'Inter.

(Fonte: Skysport24)

15 marzo 2021 (modifica il 15 marzo 2021 | 21:16) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]