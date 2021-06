EDICOLA TS – Eriksen, malore in campo. Chris siamo con te! Dramma a Copenaghen

Si parla ovviamente di quanto accaduto nelle scorse ore a Christian Eriksen sulla prima pagina di Tuttosport presto in edicola

Si parla ovviamente di quanto accaduto nelle scorse ore a Christian Eriksen sulla prima pagina di Tuttosport presto in edicola. Ecco come titola il quotidiano: "Chris siamo con te! Dramma a Copenaghen. Eriksen, malore in campo, ma ora è fuori pericolo. Dall'ospedale ha chiesto ai compagni di giocare. Dopo lo choc la Finlandia batte la Danimarca 1-0. La dedica di lukaku-gol col Belgio: 'I love you!'. Anche gli Azzurri e l'Inter pregano per il campione".