Il medico che ha soccorso Eriksen: “Non sentivamo più polso. Ma si è aggrappato alla vita”

Arrivano le parole del medico dello staff sanitario della Danimarca che ha soccorso il centrocampista dell'Inter in campo

A testimonianza dei momenti drammatici che il mondo del calcio e non ha vissuto quest'oggi dopo il malore di Christian Eriksen , arrivano le parole del medico dello staff sanitario della Danimarca che ha soccorso il centrocampista dell'Inter in campo. Quello le dichiarazioni:

"Siamo stati chiamati quando Eriksen è caduto a terra. Quando siamo entrati in campo stava respirando e abbiamo controllato il suo polso: c’era battito, poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito. E abbiamo cominciato a intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita".