Inter, l’arrivo di Eriksen è un messaggio alle avversarie. GdS: “Lo è a tal punto che Conte…”

“Prima la rimonta nel derby di una domenica fa. Poi la delusione Napoli di metà settimana. Ora la prima sfida ad altezza massima contro la Lazio. Le montagne russe di Conte, che all’Olimpico ha vinto la Champions da giocatore e in casa biancoceleste da allenatore ha perso solo la semifinale di Coppa Italia annata 2012-2013, puntano nuovamente verso l’alto”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle ultime in casa Inter in vista della sfida scudetto contro la Lazio. Un’Inter che vuole riscattare il KO in Coppa Italia e, al contempo, mantenere il primato in classifica.

DUBBIO ERIKSEN – Conte potrebbe decidere di lasciare in panchina Eriksen, con Vecino dato invece per titolare: “L’arrivo di Eriksen è solo l’ultimo messaggio indirizzato alle avversarie. Con lui Conte ha più qualità e soprattutto più scelta. Tanto che può giocarselo anche come jolly a partita in corso. Il barometro nerazzurro dice che contro i muscoli del centrocampo laziale Matias Vecino sembra l’uomo più giusto. Con Brozovic intoccabile, è difficile anche che Antonio rinunci a Barella“, spiega la Rosea.