GdS – Eriksen, si indaga su cosa ha causato l’aritmia. Nessun attacco epilettico

Il centrocampista dell'Inter è in ospedale e ci rimarrà ancora per qualche giorno, si indaga sulla causa dell'episodio avuto

Dopo l'episodio avuto durante Danimarca-Finlandia, ora Christian Eriksen sta meglio. Il centrocampista dell'Inter è ancora in ospedale e ci rimarrà ancora per qualche giorno. Ora si cerca di capire il motivo che ha scatenato questo grave problema al cuore.

"Che si sia trattato di un’aritmia cardiaca sembrano esserci pochi dubbi. Ma cosa l’ha causata? Sembra perdere forza l’ipotesi di un attacco epilettico. Cosa è andato in tilt, il cervello o il cuore? Da dove nasce il problema? È a queste domande che va data una risposta. Anche per il futuro del calciatore, un tema troppo delicato per essere trattato con superficialità", si legge su La Gazzetta dello Sport