TS – Inter, col Ludogorets Eriksen dal 1′: obiettivo Juve. Rispetto agli altri acquisti, il danese…

L’Inter ha bisogno della qualità di Christian Eriksen, Antonio Conte accelera l’inserimento. Tuttosport annuncia l’impiego dal primo minuto del danese in Bulgaria contro il Ludogorets giovedì nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Un test in vista del scontro diretto con la Juventus all’Allianz Stadium del prossimo primo marzo.

Già nella gara dell’Olimpico contro la Lazio, l’ex Tottenham si è reso pericoloso in 13 minuti con il tiro che ha messo in difficoltà Strakosha e la palla per Lukaku, murato da Acerbi. Accanto a queste due giocate, la fase difensiva non è stata delle migliori. Un aspetto che Eriksen deve ancora migliorare.

Ed è proprio l’aspetto tattico ad aver frenato l’inserimento di Eriksen, che nonostante non sia arrivato nelle condizioni atletiche migliori, ha giocato meno di Young e Moses, che nell’ultimo periodo avevano accumulato minor minutaggio nei precedenti club proprio perché il tecnico dell’Inter pretende determinati meccanismi in campo.

Corsa, pressing, inserimenti, interdizione. Conte chiede tanto ai suoi centrocampisti e ora dovrà trovare la giusta collocazione tattica per Eriksen, che non potrà essere ancora a lungo il dodicesimo uomo dell’Inter, da utilizzare a gara in corso.