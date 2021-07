Il buio alle spalle: Inter, Eriksen a passeggio a Copenaghen con la famiglia

Una giornata di sole e una passeggiata con la famiglia. Il simbolo più bello di un nuovo inizio, al di là di ciò che riserverà il domani

Una giornata di sole e una passeggiata con la famiglia. Il simbolo più bello di un nuovo inizio, al di là del calcio e ciò che riserverà il domani. Christian Eriksen, come testimonia la foto seguente, un mese dopo aver lasciato l'ospedale in seguito al malore accusato nella partita tra Finlandia e Danimarca ha approfittato della bella giornata di Copenaghen per fare due passi in compagnia della moglie, Sabrina Kvist, il loro figlio di tre anni e la loro bambina.