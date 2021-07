Skriniar: “Eriksen? Sono stato male. Hakimi ci mancherà. Allenarsi con Lukaku…”

Le dichiarazioni del difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport su Eriksen, Lukaku e Hakimi

Alessandro De Felice

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar ha parlato di alcuni compagni di squadra all'Inter e di Achraf Hakimi, che ha salutato i nerazzurri dopo aver conquistato lo scudetto.

L’Europeo fa pensare ad Eriksen: come ha vissuto il suo dramma?

"L’ho visto in diretta tv e ho avuto tanta paura. Sono stato male finché non abbiamo avuto rassicurazioni tramite la chat di squadra. Chris è un ragazzo d’oro, è giovane ed è un campione, lo aspettiamo in campo. Ma la cosa più importante è che ora stia bene".

Quanto sarà difficili fare a meno di Hakimi? E come sarà possibile rimpiazzarlo?

"Dispiace per Hakimi, è un grande giocatore e ci mancherà molto. Spetta alla società e al mister valutare come sostituirlo, ma in rosa c’è già gente pronta e penso che anche senza di lui possiamo fare lo stesso un grande campionato. Noi non dobbiamo pensare al mercato, ma lavorare solo per il bene dell’Inter".

Come sta facendo Lukaku in vacanza. Ha visto come si sta tenendo in forma? E per voi difensori, quanto è importante provare a fermare ogni giorno un top player come lui?

"Quando ti alleni con i campioni poi sei più abituato ad affrontare i migliori, quindi per noi è molto allenante marcare Romelu durante la settimana. Ovviamente siamo contenti di doverlo affrontare solo in allenamento".