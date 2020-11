Pirlo: “Eriksen nel mio stesso ruolo? È un giocatore tecnico, poco fisico. Conte…”

Ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la vittoria per due a zero sul Cagliari hanno fatto due domande più generiche. Una sulla classifica e l’altra su Eriksen come giocatore in ruolo ‘alla Pirlo’, da play basso:

-Per chi tiferà domani, per il suo Milan e per il suo amico Gattuso?

Sono contento di passare una domenica in relax, a guardarmi le partite. Va bene qualsiasi risultato.

-Si è parlato di Eriksen ruolo alla Pirlo, lo vedrebbe in quel ruolo?

È un giocatore molto tecnico, che non ha tanta fisicità ed energia. Però mister Conte saprà benissimo dove metterlo.

(fonte: SS24)