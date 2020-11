Conte su Eriksen: “Ha avuto tantissime occasioni, più di altri. Play basso? Impossibile perché…”

Domani l’Inter scenderà in campo a San Siro contro il Torino. Alla vigilia della sfida con i granata, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha parlato anche di Eriksen e del suo impiego in squadra (domanda sul possibile arretramento del danese come vertice basso):

“Faccio le scelte per il bene dell’Inter e cerco di scegliere nella maniera giusta. Christian ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto di più rispetto ad altri. Quando lo riterrò opportuno lo sceglierò nell’undici iniziale o a gara in corso, altrimenti prenderò altre decisioni. Secondo me non può giocare in quel ruolo, penalizzerebbe troppo il calciatore. Ha una dote importante, ha un calcio importante sia di destro che di sinistro. Se gli togli la migliore dote significa snaturare totalmente il giocatore. È un giudizio tecnico, poi altri possono dare altri giudizi. Il giudizio dell’allenatore può essere più importante”.