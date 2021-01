Eriksen, agente al lavoro per trovare una sistemazione: sondate anche due piste spagnole

L’Inter continua ad aspettare offerte significative per Christian Eriksen: il centrocampista danese non rientra più nei piani societari, e già a gennaio può lasciare Milano. Secondo il Corriere dello Sport il suo agente è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione:

“Martin Shoots, l’agente di Christian Eriksen, sta battendo ogni pista possibile per trovare al suo assistito un’altra squadra dove chiudere la stagione 2020-21 che porterà all’Europeo. Dopo aver sondato, tramite una nota agenzia internazionale, l’interesse di parecchie squadre inglesi, negli ultimi giorni si è concentrato sulla Spagna, un campionato che secondo lui potrebbe essere ideale. A quali porte ha bussato? A quelle degli unici due club che possono permettersi di pagare lo stipendio di Eriksen ovvero il Real Madrid e il Barcellona. Risposte? Interlocutorie. Uno spiraglio, con il prestito gratuito, potrebbe aprirsi alla corte di Florentino Perez anche se il ruolo di trequartista non è previsto negli schemi di Zidane“.