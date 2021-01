Sky – Eriksen, ritorno al Tottenham? Sì di Mou. Ma c’è un grosso ostacolo: le ultime

Come vi abbiamo riportato in queste ore, per il futuro di Eriksen è tornata in auge la possibilità di un ritorno al Tottenham. Un’ipotesi suggestiva, che Sky Sport ha confermato. Durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca Di Marzio è tornato sull’argomento, aggiungendo dettagli importanti.

Nello specifico, l’attuale allenatore degli Spurs, Josè Mourinho, riprenderebbe volentieri il centrocampista danese, ceduto dal club inglese all’Inter nello scorso mercato di gennaio. C’è, però, un grosso ostacolo alla trattativa. Quando Eriksen ha lasciato il Tottenham, infatti, aveva un ingaggio inferiore rispetto ai 7,5 milioni di euro netti a stagione che gli garantisce al momento l’Inter. E la società londinese per ora ha un tetto stipendi più basso di quella cifra.

Dunque, difficile capire se questo affare potrà andare in porto. Per ora è un’idea suggestiva, non ancora una trattativa completa.

(Fonte: Sky Sport)