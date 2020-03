Inter, per Eriksen quarantena alla Pinetina: il danese ha un obiettivo. Se dopo il 3 aprile…

Christian Eriksen è stato “sfrattato” dall’albergo in cui viveva, la struttura ha chiuso a causa del crollo delle prenotazioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha avuto l’ok da parte dell’Inter per trasferirsi ad Appiano Gentile. Lì dovrà rimanere in isolamento fino al 25 marzo.

“La positività al coronavirus dello juventino Daniele Rugani ha costretto tutti i giocatori nerazzurri alla quarantena, ma Chris potrà viverla in un modo molto speciale. Due settimane di lavoro personalizzato (usando le strutture del centro sportivo) e l’obiettivo di entrare definitivamente nel cuore dell’Inter. Già, perché se dopo il 3 aprile tutto tornerà alla normalità, l’apporto dell’ex Tottenham dovrà essere molto più importante rispetto a quanto visto finora“, spiega il quotidiano.

