Eriksen, qualcosa è cambiato. “Ci ha messo del suo. Vidal dovrà dimostrare di star bene”

Sempre ai margini della squadra, entrava dalla panchina per i minuti finali, ma Conte ha lavorato con il danese e ora sembra una pedina in più

"Eriksen ci ha messo tanto del suo". A Skysport, Andrea Paventi, ha sottolineato che "Conte ha iniziato a lavorare con il giocatore da interno per poi metterlo nella posizione in cui ci si aspettava potesse fare la differenza, da regista". Sempre ai margini della squadra, entrava dalla panchina nei minuti finali e tante volte i tifosi interisti avevano protestato sui social per questo. Ma Conte con il danese ha lavorato e lui stesso ha ammesso che è stato il giocatore a fare un passo verso di lui e del suo staff tecnico.

Il giornalista, sempre sul danese, ha aggiunto: "Le attese nei confronti del giocatore erano tante e lui ci ha messo del suo. Non lo ha aiutato la sosta nella scorsa stagione. Ci ha messo tanta convinzione in queste settimane per essere determinate. Vidal adesso dovrà dimostrare di star bene, se Eriksen continua così il cileno dovrà impegnarsi per avere la sua maglia".