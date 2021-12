EDICOLA / TS: Eriksen, rescinde. “Ciao Chris, vinceremo per te”

La prima pagina del giornale torinese che parla dell'addio del danese al calcio italiano e al club nerazzurro

L'Inter e Eriksensi separano. Arriva la rescissione: il danese non può giocare più nel campionato italiano dopo che gli è stato impiantato il defibrillatore per quanto accaduto all'Europeo. TuttoSport in prima pagina ne parla: "Eriksen rescinde. Ciao Chris 'Vinceremo per te'. L'Inter stasera a Salerno cerca la sesta vittoria di fila e l'allungo scudetto".