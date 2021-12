Inter-Eriksen, mancano pochi dettagli e poi sarà addio. Il comunicato arriverà…

Il calciatore, che ha vinto lo scudetto con la squadra nerazzurra, non potrà proseguire la sua carriera in Italia

Il defibrillatore cutaneo che gli è stato impiantato dopo quanto accaduto all'Europeo non consentirà a Christian Eriksen di tornare a giocare per l'Inter. Anche il Coni si è pronunciato nei giorni scorsi e per questo si lavora alla risoluzione consensuale del contratto (che sarebbe scaduto a giugno 2024) con il danese.