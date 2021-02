Inter, un fattore ha reso Eriksen più coinvolto. Il retroscena: “Chris nello spogliatoio…”

E' un Christian Eriksen totalmente coinvolto nel progetto Inter: e ora anche l'inserimento nello spogliatoio, grazie alla lingua, è completato

L'ultima intervista nell'intervallo di Inter-Lazio ha confermato come Christian Eriksen stia facendo di tutto per inserirsi in nerazzurro. Il danese ha infatti provato a parlare in italiano, fattore che l'ha aiutato molto in questi mesi per scalare gerarchie. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Eriksen nello spogliatoio non è espansivo, uno di quelli che fa scherzi ai compagni: questi aspetti del carattere, un po’ introverso, sono difficilmente mutabili. L’aver iniziato a parlare italiano però lo ha fatto sentire più coinvolto e ha migliorato pure la comprensione di certe sfumature a livello tattico. La classe e l’abilità nel calciare invece erano e sono sempre le stesse ovvero quelle di un top player che sogna un altro scherzetto al Milan per continuare la sua seconda vita nerazzurra".