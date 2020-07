CdS – Inter, dubbi sul futuro di Eriksen: un episodio conferma la scarsa fiducia di Conte

Dopo le incoraggianti prestazioni contro Napoli e Sampdoria, Christian Eriksen sembra essere tornato quello visto prima del lockdown, nonostante il ruolo da trequartista nel 3-4-1-2 che avrebbe dovuto saltare le sue qualità. Secondo il Corriere dello Sport, tra il centrocampista danese e Antonio Conte sarebbe calato il gelo:

“Dal punto di vista fisico, sta benissimo, ma, agli occhi di Conte, continua a non essere sufficientemente intenso. E, in aggiunta, pare che non rispetti a dovere tutte le consegne. Il risultato è che, di fatto, siamo a tornati al pre-lockdown, ovvero quando il danese partiva in panchina, per poi entrare nel secondo tempo, perché il tecnico gli preferiva altri centrocampisti“.

SCARSA FIDUCIA – “La sostanza, però, è che la fiducia di Conte nei confronti dell’ex-Spur è nuovamente precipitata. E, in questo senso, sarebbe da intendere pure un episodio avvenuto domenica scorsa: inizialmente non convocato, infatti, Vecino sarebbe stato chiamato solo poche ore prima del fischio d’inizio della gara con il Bologna, per poi giocare qualche minuto, nonostante non avesse fatto ancora un allenamento completo con i compagni“.

DUBBI SUL FUTURO – “Non è una novità che il tecnico salentino, a gennaio, avrebbe voluto Vidal. Solo che il danese, oltre a non essere il suo preferito, ha caratteristiche completamente diverse: corre tanto, al suo ritmo, e con la palla tra i piedi, mentre non è portato a farlo senza. Conte ha provato a trovargli una collocazione, creandogli lo spot di trequartista all’interno del suo impianto tattico. Solo che, dopo un paio di esibizioni positive, la luce si è di nuovo spenta. E a questo punto viene da chiedersi se ha senso pensare ad un’altra stagione con lo stesso tipo di prospettiva?“.