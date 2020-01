Inter, è iniziata l’era Eriksen: contro la Fiorentina un evento che sa di segno del destino

“Dalla Scala alla Scala del calcio il passo è breve se ti chiami Christian Eriksen e sei la ciliegiona del mercato invernale dell’Inter per guidare l’assalto alla Juve. Il giorno dopo la presentazione social dentro il teatro dei sogni, il danese comincia a San Siro il nuovo capitolo della sua vita: prima panchina, e poi anche prima presenza e prima esultanza – grazie a Barella – dopo una manciata di secondi dall’ingresso in campo”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al vortice di emozioni di Christian Eriksen, ormai catapultato nel mondo Inter nel giro di pochi giorni.

GIUDIZIO – La Rosea, poi, analizza lo scampolo finale di partita giocata dal danese: “Di certo per adesso Christian è un portafortuna. È vero che quando Conte lo chiama per il cambio Caceres impatta, ma quando entra (al 66’) e il boato per il suo debutto si è appena spento Barella segna il 2-1. Un segno del destino. Poi c’è il tempo per la prima passerella, piazzato dietro Lukaku-Lautaro: il danese fa qualche tocco intelligente, smista senza esagerare, prova anche un tiro e dà l’assist al Toro che segna ma in fuorigioco. L’era Eriksen è iniziata.”