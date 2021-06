Eriksen, settimane cruciali per il suo futuro. Presto il contatto con l’Inter

Dopo il ritorno a Odense il danese passerà un periodo di riposo poi parlerà con l'Inter e deciderà la strada da prendere

"Nelle prossime ore Eriksen avrà un contatto diretto con l’Inter, con i dirigenti e con lo staff medico. Ed è lì che si stabiliranno i prossimi passi: il club farà decidere al giocatore pure sul presunto blitz nerazzurro in Danimarca, che a questo punto non sembra più necessario. Infatti il piano prevede che ora l’Inter acquisisca la cartella clinica dalla nazionale danese. E comunque a luglio il giocatore sarà a Milano, per ripetere – stavolta sotto l’egida del club di viale della Liberazione – buona parte degli esami cardiologici (ma non solo) ai quali è stato sottoposto in questi giorni di ricovero. Saranno settimane cruciali, perché si capirà se le (poche) speranze di rivedere il giocatore in campo in Serie A avranno ancora ragion d’essere. O se al contrario l’ultima immagine del Christian nerazzurro sarà quella sorridente del 23 maggio, affacciato dalla torre di San Siro mentre festeggiava lo scudetto", spiega La Gazzetta dello Sport