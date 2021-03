Dal lockdown alla Pinetina ai Lego, Eriksen simbolo tifosi Inter: “Gli hanno perdonato…”

Educato, timido, riservato. Christian Eriksen, fin dal suo arrivo all'Inter nel gennaio del 2020, ha subito conquistato tutti i tifosi

"I tifosi hanno atteso con pazienza il loro fantasista rabbuiato. Aveva conquistato tutti con la sua educazione e quell’espressione vagamente indecifrabile. Tanti piccoli particolari lo hanno reso simpatico: il lockdown trascorso da solo alla Pinetina, l’hobby dei Lego da bravo danese, i consigli affettuosi di Lukaku sulla necessità di imparare l’italiano per ambientarsi meglio. Ogni squadra ha bisogno del suo fantasista per essere davvero completa. Il popolo nerazzurro ha trovato questa figura in Eriksen. Lo ha aspettato perdonandogli anche qualche prestazione abulica, in attesa che scoccasse la scintilla. È successo".