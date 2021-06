Prof.ssa Priori: “Eriksen? Sport da evitare con certe patologie. In Italia…”

Silvia Priori, professoressa ordinaria di cardiologia all'Università di Pavia, ha parlato del caso Eriksen

"Molti non sono tornati all'attività perché clinicamente non erano in grado, ma anche perché non se la sono più sentita di tornare in campo o in piscina. Purtroppo non esiste una terapia per guarire queste patologie, ma solo strumenti per evitare un arresto cardiaco".