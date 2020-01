Eriksen, le caratteristiche del “talento di ghiaccio” che arriva dal Paese delle favole

Chi è Eriksen, il giocatore che l’Inter vorrebbe a giugno? Per chi ama il calcio un giocatore così non ha bisogno di essere presentato. La Gazzetta dello Sport lo indica come un fiero rappresentante del suo Paese, la Danimarca. “Il paese delle favole, dova la fantasia è una virtù” ed è infatti considerato uno degli ultimi trequartisti puri in circolazione. Pochettino, suo allenatore al Tottenham, lo ha definito talento di ghiaccio, è un campione che può far svoltare una partita.

La Gazzetta dello Sport spiega che il giocatore si libererà a fine stagione a parametro zero ma l’Inter dovrebbe fare uno sforzo per pagargli lo stipendio. Nella sua famiglia il calcio è una cosa necessaria e sufficiente, anche la sorella ha giocato in Serie A. Ha fatto provini in mezza Europa. Lo avevano visionato anche il Milan, il Chelsea e il Barcellona ma l’Ajax gli ha dato fiducia a 17 anni, era il 2009 e mentre lui muoveva i primi passi l’Inter intanto vinceva tutto.

Al Tottenham è arrivato nel 2013, voluto da Baldini, allora dt del club inglese. Ha lavorato con Villas-Boas, Sherwood, Pochettino e, ora, Mourinho. Ma l’argentino è quello che lo ha influenzato di più, gli ha dato la liberta in campo da trequartista o da esterno. Bravissimo a battere le punizioni e i calci d’angolo senza dimenticare che sa fare gol.

(fonte: gds)