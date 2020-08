Eriksen titolare in Inter-Shakhtar? Sky: “Per Conte ha due ruoli: può sostituire Lautaro o…”

Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport e inviato in Germania al seguito dell’Inter, Conte potrebbe schierare Eriksen dall’inizio contro lo Shakhtar Donetsk: il tecnico vede il danese in due posizioni, ossia come trequartista tra le linee (al posto di Gagliardini) in modo da mettere in difficoltà i due mediani dello Shakhtar Donetsk. Eriksen, però, può anche agire da seconda punta alle spalle di Lukaku in un 3-5-1-1 al posto di Lautaro Martinez. Conte vuole tenere i giocatori sulla corda per poi scegliere i giocatori migliori in vista della sfida di lunedì.