Eriksen a metà settimana a Milano: conoscerà Inzaghi. L’Inter spera nei test

A metà della prossima settimana, Christian Eriksen farà ritorno a Milano per la prima volta dopo il tremendo spavento di giugno durante Danimarca-Finlandia e dal suo malore al cuore. Come riporta Sport Mediaset, il centrocampista nerazzurro si recherà ad Appiano Gentile per conoscere il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, e per salutare tutti i compagni di squadra.