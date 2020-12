GdS – Pagelle Inter-Bologna: voti alti per tutti, un solo rimandato. “E solita tortura per Eriksen”

L’Inter conferma l’ottimo trend vincendo 3-1 contro il Bologna. Terzo successo di fila in Serie A per i nerazzurri, a -2 dal Milan e con un buon vantaggio sulle altre. La Gazzetta dello Sport affibbia voti alti a quasi tutti: Hakimi è da 8, molto bene anche Brozovic (7, “immaginifico sul 2-0 di Hakimi”) e più che sufficienti tutti gli altri. 6, invece, per Skriniar, Vidal e Lautaro mentre l’unico insufficiente è Sanchez: “Folleggia quasi da trequartista, alla ricerca di una buona idea ma nel primo tempo rischia di combinare la stessa frittata in padella col Borussia”, commenta la Gazzetta dello Sport che assegna un 5 al cileno. Menzione anche per Eriksen, subentrato nei minuti di recupero: “Senza voto. Sottoposto alla solita tortura: due, inutili, minuti”.