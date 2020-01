Sky – Inter, Eriksen contro la Fiorentina: si può fare. Trasferimento completato, decide Conte

Il trasferimento è ufficialmente avvenuto, tutte le cose sono andate al loro posto. E così, Christian Eriksen è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. Dunque, utilizzabile già dalla sfida di domani in Coppa Italia a San Siro contro la Fiorentina, sebbene abbia svolto solo un allenamento con i compagni ad Appiano Gentile. A confermarlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport, che sottolinea come la decisione dell’utilizzo o meno del danese spetti ora solo ad Antonio Conte. E chissà che non arrivi la sorpresa…