TS – Duello a centrocampo, con la Juve gioca Eriksen o Vecino? Conte…

Un duello a centrocampo. Nella sfida con la Juventus chi giocherà tra Vecino ed Eriksen? TuttoSport scrive che l’uruguaiano “è il giocatore delle grandi partite colui che ha deciso per esempio la sfida Champions con la Lazio due stagioni fa, o due degli ultimi tre derby vinti”.

Sembrava si fosse interrotto il suo rapporto con l’Inter tanto che a gennaio si parlava di addio, ma ha chiarito con Conte ed è diventato un uomo importante per lui. “Ma siamo sicuri che Conte voglia giocarsi la sfida scudetto senza il colpo… scudetto dell’ultimo mercato? In fondo Eriksen avrà una settimana in più di allenamenti davanti e, nonostante una condizione non proprio brillante, ha già fatto vedere in più incontri di avere però i colpi per spostare gli equilibri di un match“, si legge sullo stesso quotidiano.

(Fonte: TS)