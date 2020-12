Sky – Eriksen-PSG, la verità sul ritorno con Pochettino: la possibilità più concreta è…

Risolto il caso Nainggolan, con il centrocampista belga che torna a Cagliari con la formula del prestito secco, sulla lista delle uscite in casa Inter c’è sempre il nome di Christian Eriksen. Lo scarso minutaggio concesso da Conte e le parole dell’amministratore delegato Marotta confermano un futuro segnato per il centrocampista danese.

A fare il punto sulla situazione di Eriksen è Sky Sport: “Ritorno in Inghilterra? È una delle idee. Quello che sembra certo è che lascerà l’Inter a gennaio. È arrivata l’ufficialità dell’esonero di Tuchel al PSG e manca solo l’ufficialità di Pochettino. C’è un gioco d’incastri con l’argentino che ha già allenato Eriksen al Tottenham e il danese con lui aveva fatto bene. L’idea era quella del PSG su Eriksen, ma le notizie parlano di un Pochettino che non ha chiesto esplicitamente Eriksen. Se poi i dirigenti vorranno muoversi in tal senso, ovviamente Pochettino lo riabbraccerà e allenerà nuovamente però non risulta una pressione del tecnico. A questo punto l’Inghilterra è più che una possibilità”.