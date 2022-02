Mondiali Qatar 2022, la FIFA darà via libera al ritorno in campo di Eriksen

Secondo quanto scrive il Times, la FIFA darà il proprio via libera per permettere a Christian Eriksen di giocare i Mondiali 2022 in Qatar

Secondo quanto scrive il Times, la FIFA darà il proprio via libera per permettere a Christian Eriksen di giocare i Mondiali 2022 in Qatar. L'organo di governo del calcio mondiale chiederà a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a screening per identificare potenziali problemi cardiaci, ma non metterà comunque il veto sul ritorno in campo del centrocampista ex Inter, ora passato al Brentford. Scrive Calcio e Finanza: