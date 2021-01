Questione Eriksen, botta e risposta Zazzaroni-Caressa: “Mi viene da ridere”. “Se non hai…”

La questione Eriksen, con l’agente Martin Schoots che ha chiesto l’intervento del Collegio di Garanzia del Coni per sollecitare il pagamento della commissione che l’Inter gli deve, è finita anche a Radio Dee Jay. Ne hanno parlato Caressa e Zazzaroni in uno scambio di battute: «Magari gli spettano ma mi viene da ridere», ha sottolineato il telecronista di Skysport. «Vuole i soldi – ha risposto il direttore del CorSport – lui è un ex giornalista e ha solo Eriksen, se non hai pagato la commissione lui dice vado con la legge di garanzia». «No ha ragione…», ha replicato Caressa.

(Fonte: Radio Dee Jay)